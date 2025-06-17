Дивизия имени Дзержинского отметила 101-летие со дня образования соединения

Отдельная орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменная дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, расположенная в Балашихе, отметила 101-летие со дня образования. В честь праздничного события на территории соединения прошло торжественное мероприятие, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Военнослужащих и ветеранов дивизии поздравляли и чествовали начальник Главного штаба Росгвардии, Герой Российской Федерации Сергей Бойко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, командир дивизии Дмитрий Кузнецов.

В начале встречи участники мероприятия возложили цветы к памятнику основателю дивизии, Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. После — осмотрели выставку вооружения военной и специальной техники, организованную на плацу у гарнизонного дома офицеров «Реутово». Продолжилось мероприятие поздравительными выступлениями.

За бесстрашие и самоотверженную службу Отечеству воинов-дзержинцев поблагодарил Игорь Брынцалов.

«Легендарная дивизия прошла путь от отряда особого назначения до одного из самых известных и боеспособных соединений Росгвардии. В годы Великой Отечественной войны воины-дзержинцы проявили беспримерное мужество, отвагу и героизм. Доблестные традиции тех лет они достойно продолжили во многих других горячих точках, оставив яркий след в боевой летописи России. В наши дни бойцы дивизии остаются на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом. Солдаты и офицеры с честью выполняют задачи в рамках проведения специальной военной операции. Путь каждого, кто здесь служил и служит — достойный пример любви к Родине», — сказал председатель Мособлдумы.

Сергей Юров выразил гордость за то, что легендарное соединение расположено на территории Балашихи. Особые слова благодарности он произнес в адрес ветеранов.

«Ветераны дивизии передают молодым бойцам традиции легендарного соединения. На протяжении более века военнослужащие дивизии участвуют в ключевых событиях страны — от обороны Москвы в 1941 году до специальной военной операции на Украине. Бойцы дивизии с первых дней СВО отстаивают нашу независимость и право на мирную жизнь. 101 год — это вековые традиции мужества, преданности долгу и беззаветного служения Отечеству. Низкий поклон всем, кто стоял и стоит на страже безопасности нашей страны!» — сказал Сергей Юров.

В ходе мероприятия прошли показательные выступления кинологов со служебными собаками, дефиле роты почетного караула, плац-концерт оркестра.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского — это прославленное соединение, военнослужащие которого всегда находятся на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом. Они сохраняют мир и покой, обеспечивая конституционную целостность Российской Федерации.

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