Диссиденту Скобову* вынесен судебный приговор

сегодня в 13:33

За призывы к террористической деятельности и членство в совете организации «Форум свободной России»** Первый Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 67-летнему историку Александру Скобову*, назначив ему 16 лет лишения свободы, сообщает «Бриф24» .

Обвинение ранее требовало для диссидента 18 лет заключения в колонии строгого режима.

Согласно решению суда, первые три года своего срока Скобов* проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима.

Кроме того, ему запрещено в течение четырех лет заниматься ведение веб-сайтов и каналов в Интернете. Также мужчине назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, уточнили в «Фонтанке».

* Лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признан нежелательной организацией и запрещен в РФ.