Диспетчерскую службу для людей с нарушениями слуха запустили в Подмосковье

В подмосковном центре реабилитации им. Мещерякова была открыта новая диспетчерская служба, предназначенная для поддержки людей с нарушениями слуха. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

«В нашем регионе более 10 тыс. детей и взрослых имеют проблемы слуха. Все они ежедневно нуждаются в помощи при коммуникации, а наши операторы новой диспетчерской службы помогут в этом. Звонок происходит по видеосвязи и получить помощь можно бесплатно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Операторы диспетчерской службы прошли специальное обучение и владеют жестовым языком, что позволяет им эффективно взаимодействовать с жителем. С помощью видеосвязи можно получить поддержку на жестовом языке, помощь в общении с медицинскими, социальными и другими учреждениями, а также оперативно проконсультироваться и решить вопрос.

Диспетчерская служба уже начала свою работу и доступна для всех желающих. Для связи достаточно позвонить по номеру: 8 (991) 960-51-10.

Диспетчерская служба с сурдопереводчиком работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.