Диспансеризация осужденных женщин прошла в ИК-1 ГУФСИН России по Московской области

При взаимодействии ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России и ГБУЗ Московской области «Дмитровская больница» в исправительной колонии № 1 (п. Новое Гришино) состоялась ежегодная диспансеризация осужденных женщин, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В филиале медицинской части № 1, расположенном на территории исправительного учреждения, прием провели следующие врачи-специалисты: терапевт, кардиолог, невролог, хирург и акушер-гинеколог. Профилактический медицинский осмотр также включал в себя проведение электрокардиограммы, флюорографии, клинические и биохимические анализы крови.

Всего диспансерный прием прошли 230 осужденных женщины, медицинскими работниками проведено более 500 лабораторных исследований.

«Проведение диспансеризации стало возможным благодаря тесному взаимодействию между нашей организацией и Дмитровской больницей. В ходе диспансеризации осуществлен комплекс мероприятий, который безусловно влияет на качество оказания медицинской помощи. В этом году осужденные женщины смогли пройти обследование в передвижном кабинете цифровой маммографии. Стоит отметить, что осень — это традиционное время вакцинации от гриппа, поэтому после заполнения добровольного согласия на прививку осужденные женщины, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, получили допуск к процедуре», — отметила начальник ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России Наталья Бернгардт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.