Дискуссионный вопрос: что будет при легализации оружия для граждан в России

Адвокат Павел Астахов обсудил законопроект, который расширяет рамки самозащиты в России. Он подчеркнул, что этот вопрос долгое время остается предметом обсуждения, особенно в контексте судебной практики, где не всегда удается доказать наличие необходимой обороны.

Юрист в эфире радио Sputnik привел в пример США, где разрешено ношение оружия. Он отметил, что в Америке право на оружие закреплено, и, хотя это вызывает много споров, в стране на 300 млн населения зарегистрировано почти 1 млрд «стволов».

Однако он обозначил, что наличие такого количества оружия не всегда приводит к положительным последствиям, часто оно используется против законопослушных граждан и даже детей в трагических происшествиях, таких как стрельба в школах.

Понятие необходимой обороны в России должно применяться только в условиях реальной угрозы, а не мнимой, что делает ситуацию с самообороной более сложной.

«У нас вопрос, к сожалению, достаточно долго остается дискуссионным, потому что в судах, я вам скажу по практике, не всегда удается доказать, что человек находился в состоянии необходимой обороны», — заключил адвокат.