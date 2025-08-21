Дискуссионный клуб «VISION 3000» 29 августа обсудит роль туризма в современном мире
Всех желающих 29 августа Международный дискуссионный клуб «VISION 3000» приглашает на заседание, посвященное ключевой роли туризма в современном мире: «Туризм как мост между культурами: развитие межрегиональных и международных маршрутов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Заседание пройдет 29 августа с 11:00 по 15:00 в Московском доме национальностей. Организаторы предупреждают, что вход будет строго по регистрации: https://roo-internatsionaln-event.timepad.ru/event/3522267/.
Почему эта тема актуальна и стратегически важна?
В свете указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», развитие туризма выходит далеко за рамки экономической отрасли. Оно становится важнейшим инструментом практической реализации целей указа.
Фокус обсуждения
На заседании мы сосредоточимся на поиске ответов на ключевые вопросы:
- Как развитие межрегиональных маршрутов способствует укреплению единства народов России и реализации принципов Указа № 809?
- Каков потенциал международных культурных маршрутов как инструмента укрепления взаимопонимания и продвижения традиционных ценностей на глобальном уровне?
- Как цифровые технологии (онлайн-гиды, платформы) могут дополнять реальный туристический опыт, способствуя сохранению наследия, не подменяя ценность личного контакта?
- Каковы успешные кейсы и практики (российские и международные) использования туризма для построения «мостов» между культурами?
- Какие конкретные шаги необходимы для развития инфраструктуры, кадров и государственно-частного партнерства в этой сфере?
Это заседание станет уникальной площадкой для диалога между представителями органов власти, экспертами в сфере туризма и национальной политики, лидерами НКА, туроператорами, культурологами и международными партнерами. По итогам заседания будут выработаны практические рекомендации по развитию туризма как мощной силы, способствующей сохранению культурной идентичности, укреплению традиционных ценностей и построению диалога между народами России и мира в духе Указа Президента № 809.
К участию приглашены:
- Руководители профильных министерств и ведомств;
- Региональные управленцы и разработчики маршрутов;
- Эксперты научного сообщества;
- Бизнес-лидеры и отраслевые ассоциации;
- Международные специалисты;
- Лидеры НКО и диаспор;
- Представители СМИ и медиа.
Ожидаемые результаты:
- Практические рекомендации по развитию культурно-объединяющих маршрутов;
- Обмен успешными кейсами и инициативами;
- Методические принципы интеграции технологий с сохранением аутентичности.
Заседание пройдет в очном формате. Участие возможно только по предварительной регистрации.
Присоединяйтесь к созданию туристических маршрутов, которые строят мосты между культурами России и мира.