Дискуссионный клуб «VISION 3000» 29 августа обсудит роль туризма в современном мире

сегодня в 14:56

Всех желающих 29 августа Международный дискуссионный клуб «VISION 3000» приглашает на заседание, посвященное ключевой роли туризма в современном мире: «Туризм как мост между культурами: развитие межрегиональных и международных маршрутов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Заседание пройдет 29 августа с 11:00 по 15:00 в Московском доме национальностей. Организаторы предупреждают, что вход будет строго по регистрации: https://roo-internatsionaln-event.timepad.ru/event/3522267/.

Почему эта тема актуальна и стратегически важна?

В свете указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», развитие туризма выходит далеко за рамки экономической отрасли. Оно становится важнейшим инструментом практической реализации целей указа.

Фокус обсуждения

На заседании мы сосредоточимся на поиске ответов на ключевые вопросы:

Как развитие межрегиональных маршрутов способствует укреплению единства народов России и реализации принципов Указа № 809?

Каков потенциал международных культурных маршрутов как инструмента укрепления взаимопонимания и продвижения традиционных ценностей на глобальном уровне?

Как цифровые технологии (онлайн-гиды, платформы) могут дополнять реальный туристический опыт, способствуя сохранению наследия, не подменяя ценность личного контакта?

Каковы успешные кейсы и практики (российские и международные) использования туризма для построения «мостов» между культурами?

Какие конкретные шаги необходимы для развития инфраструктуры, кадров и государственно-частного партнерства в этой сфере?

Это заседание станет уникальной площадкой для диалога между представителями органов власти, экспертами в сфере туризма и национальной политики, лидерами НКА, туроператорами, культурологами и международными партнерами. По итогам заседания будут выработаны практические рекомендации по развитию туризма как мощной силы, способствующей сохранению культурной идентичности, укреплению традиционных ценностей и построению диалога между народами России и мира в духе Указа Президента № 809.

К участию приглашены:

Руководители профильных министерств и ведомств;

Региональные управленцы и разработчики маршрутов;

Эксперты научного сообщества;

Бизнес-лидеры и отраслевые ассоциации;

Международные специалисты;

Лидеры НКО и диаспор;

Представители СМИ и медиа.

Ожидаемые результаты:

Практические рекомендации по развитию культурно-объединяющих маршрутов;

Обмен успешными кейсами и инициативами;

Методические принципы интеграции технологий с сохранением аутентичности.

Заседание пройдет в очном формате. Участие возможно только по предварительной регистрации.

Присоединяйтесь к созданию туристических маршрутов, которые строят мосты между культурами России и мира.