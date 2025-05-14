«Диск дьявола», погубивший десятки людей, исследуют в США

В США продолжают исследовать так называемый «Диск дьявола», виновный, по мнению многих, в смерти десятков людей. Этот артефакт был найден в 1920-х годах в одной из шахт по добыче угля в штате Канзас. Его обнаружили горняки, которые изначально не увидели в нем ничего зловещего, сообщает «Царьград» .

Диск представляет собой каменный круг диаметром примерно 26 сантиметров, с вырезанными на поверхности странными символами. Хозяин шахты Ирвин Сайнс принес находку к себе домой, и вскоре в его семье начали происходить ужасные события.

Сперва, одна за другой, скончались несколько его домработниц. Затем при загадочных обстоятельствах умер работник сада. Вскоре трагически ушел из жизни и сам Сайнс.

Среди рабочих шахты, которые прикасались к диску и рассматривали его, участились необъяснимые случаи летального исхода. Тогда этот предмет и получил зловещее название «Диск дьявола».

В 30-х годах артефакт забрали ученые для проведения исследований. Оказалось, что он состоит из редкого минерала, бенитоита, содержащего титан и барий. Возможно, он имеет инопланетное происхождение, так как его состав схож с некоторыми метеоритами.

Несмотря на отсутствие радиоактивности, в пределах 13 метров от круга наблюдается повышенный радиационный фон, представляющий угрозу для здоровья человека. В 60-х годах артефакт был перемещен в Антарктиду, где продолжились его изучения вдали от воздействия современных технологий.

Результаты исследований до сих пор остаются тайной. Ученые рассматривают две основные гипотезы: внеземное происхождение диска или его создание древней, ныне исчезнувшей цивилизацией.