Директор Жуковского лицея № 14 получила звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Награждение прошло в рамках состоявшейся сегодня, 8 ноября, коллегии Министерства образования Московской области «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА-2024».

Екатерина Шевцова окончила Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупскойв в 1991 году по специальности «учитель физики». В лицей № 14 пришла работать в 1992 году учителем физики. С 2017 года является его директором.

Выпускники лицея ежегодно поступают в ведущие высшие учебные заведения: Московский государственный университет, Московский физико-технический университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Высшая школа Экономики, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Российский национально-исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и другие.

Екатерина Шевцова также является заслуженным работником образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.