Директора школ Подмосковья изучают стратегии развития образования

Фонд развития физтех-школ запустил очный модуль курса повышения квалификации для руководителей образовательных организаций. Программа «Эффективное управление образовательной организацией» привлекла более 50 директоров школ из 18 регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение трех дней участники курса прослушают лекции от экспертов в области профориентационной и профильной подготовки, а также от руководителей высокотехнологичных компаний. Особое внимание будет уделено взаимодействию образовательных учреждений с высшими учебными заведениями и бизнес-сектором.

Курс нацелен на подготовку управленческих кадров к внедрению стратегий развития профильных школ в рамках консорциумов «школа-вуз-высокотехнологичная компания». Это позволит повысить уровень успеваемости и мотивации учащихся, а также способствует интеграции школ в систему передового естественно-научного образования.

Проект «Наука в регионы» направлен на развитие научно-технического потенциала в регионах и профессиональную ориентацию школьников. Участвующие школы получат стратегию развития и менторство от экспертов МФТИ и физтех-лицея им. П. Л. Капицы.

Вузы-партнеры проекта обретут качественных абитуриентов и укрепят свой бренд в регионах. Высокотехнологичные компании, участвующие в проекте, получат хорошо подготовленные кадры для стажировок и последующей работы.

Реализация проекта «Наука в регионы» проходит при поддержке НТИ и в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ. Это создает основу для дальнейшего развития образования и науки в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.