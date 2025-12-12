Директора предприятий Орехово-Зуевского округа обсудили профориентацию школьников

Заседание инициативной группы Совета директоров предприятий и организаций прошло 11 декабря в историко-краеведческом музее Орехово-Зуева, где участники обсудили проект «Работай Здесь» и новые форматы экскурсий для школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В историко-краеведческом музее Орехово-Зуева 11 декабря состоялось заседание инициативной группы Совета директоров предприятий и организаций округа. Встреча началась с экскурсии, посвященной истории города и наследию предпринимателя Саввы Морозова.

После экскурсии участники обсудили вопросы профориентации школьников. Особое внимание уделили проекту «Работай Здесь», который помогает подросткам знакомиться с профессиями и предприятиями округа.

Заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова отметила, что цель проекта — повысить интерес молодежи к истории и деятельности местных предприятий через активное взаимодействие и презентацию рабочих процессов. Также обсудили новые форматы экскурсий на производства и встречи с представителями различных профессий, подчеркнув важность наглядного знакомства с работой предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.