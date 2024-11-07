Директора МФЦ Подмосковья пройдут обучение в Сбере

Руководители многофункциональных центров Московской области освоят курс по программе Сбербанка России, направленный на развитие коммуникаций с посетителями, управленческих компетенций и формирование эффективных команд. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Обучение руководителей подмосковных офисов «Мои Документы» проводится на регулярной основе. Данный курс поможет директорам повысить эффективность управления их командами, мотивировать сотрудников и улучшать качество обслуживания посетителей», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Занятия будут проходить в течение месяца, как в очном формате, так и онлайн. В рамках курса участникам расскажут об эффективных методах планирования и организации рабочего процесса, решении нестандартных ситуаций, как справляться с профессиональным выгоранием и о многом другом.

В июне 2024 года Уполномоченный МФЦ Московской области и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, в котором предусмотрены различные форматы взаимодействия, в том числе и обучение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.