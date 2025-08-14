Директор школы в Ленинском округе рассказал губернатору об укомплектованности кадрами

Директор образовательного центра «Старт» в Ленинском городском округе Олег Рубцов стал участником встречи в формате «круглого стола», где губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с педагогами подмосковных школ-новостроек, как идет подготовка к учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципального образования Станислава Каторова.

«1 сентября откроются сразу два новых корпуса нашего образовательного центра – в Мисайлово и в Коробово, на 1100 мест каждый. Отвечая на вопрос Андрея Юрьевича об учителях новых школ, доложил, что педагогические коллективы обоих корпусов сформированы на 99%. Абсолютное большинство – это учителя, приехавшие из разных регионов страны благодаря эффективным мерам поддержки, действующим в Московской области», - рассказал Олег Вячеславович.

Он добавил, что в числе новых педагогов – двое трудоустроены в рамках губернаторского проекта «ТОП-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов». Это учитель русского языка и литературы Мария Александровна Пальникова и молодой специалист, учитель начальных классов Анна Александровна Радашкевич. Для этих педагогов предусмотрены единовременные выплаты и компенсация аренды жилья при переезде в регион. Всего в новом учебном году педколлектив образовательного центра «Старт» пополнится более, чем 80 новыми учителями.

В ходе рабочей поездки в Ленинский городской округ Андрей Воробьев посетил школы-новостройки муниципалитета, которые откроют свои двери 1 сентября. Новый корпус в Мисайлово примет 1150 ребят, 900 из которых перейдут сюда из перегруженного первого корпуса «Старта» и Мисайловской школы № 1. В коробовском корпусе в этом году за парты сядут 500 юных жителей ЖК «Горки Парк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», – добавил глава региона.