Директор приюта назвал продукты и средства гигиены, необходимые бездомным

Бездомным очень нужны средства гигиены — шампуни, зубные щетки, пасты, бритвы, а из еды подойдут фрукты, овощи, консервы, сообщил РИАМО директор приюта для бездомных людей «Теплый прием» Илья Кусков.

«Мы в приюте, конечно же, будем рады помощи. <…> У нас много проживающих, и все расходуется достаточно быстро. Очень хорошо подходят в качестве помощи новые носки, их тоже нужно много», — сказал Кусков.

Он добавил, что продукты питания, конечно, нужны, но не готовая еда. Подойдут фрукты, овощи, консервы.

«Одежду мы не принимаем — ни новую, ни б/у, сейчас так поступает большинство приютов. Это связано по большей части с санитарными нормами. Вещи для проживающих закупаем сами — теплые, удобные, простых фасонов и цветов. Каждому, кто к нам поступает, выдаем новое чистое белье, футболки, брюки, куртки», — рассказал директор приюта.

Кусков уточнил, что по этим причинам одежду привозить не нужно, но можно сделать пожертвование на личные вещи для проживающих.