Директор ОУСЦ «Планерная» Элеонора Панова стала почетным гражданином Химок

Соответствующее решение в ходе открытого голосования приняли в рамках заседания депутаты муниципалитета.

«Элеонора Ашотовна на протяжении многих является успешным руководителем центра „Планерная“. За это время опытные тренеры и наставники выпустил десятки выдающихся спортсменов, которые прославляют наш городской округ на различных соревнованиях, в том числе на международной арене», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Элеонора Панова переехала в Химки в 1979-м году. Будучи тесно связанной со спортом, устроилась на работу инструктором по плаванию в ОУСЦ «Планерная». На сегодняшний день за ее плечами более 20 лет руководства одним из самых популярных спортивных кластеров Подмосковья.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что спорт — это здоровье нации. Я очень горжусь тем, что у меня есть возможность воплощать в жизнь проекты в этой сфере. В нашем центре огромное количество людей занимаются спортом, приходят семьями. Всегда приятно видеть результат своей работы и тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Могу сказать точно, что „Планерная“ — это частица моей души», — поделилась Элеонора Панова.

Сегодня в учебно-спортивном центре занимаются свыше 2500 детей. Здесь регулярно проходят соревнования по различным видам спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.