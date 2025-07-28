Директор ООО «Вестник Мордовии» оштрафован за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении директора ООО «Вестник Мордовии» на сумму 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступили материалы по факту распространения в сетевом издании рекламы финансовых услуг по приему денежных средств граждан во вклады организации, не имеющей соответствующей лицензии.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 7 статьи 7 и части 14 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения директора ООО «Вестник Мордовии» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.

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