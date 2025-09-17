Директор наццентра им Мещерякова победила в конкурсе профмастерства

На Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе прошла торжественная церемония награждения победителей XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Победителей поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В общей сложности во всех этапах конкурса в 15 номинациях приняли участие более 3,8 тыс. специалистов. Финалистами стали 52 номинанта из 32 регионов России.

«По итогам голосования экспертной комиссии победителем федерального этапа конкурса признана Галина Епифанова, директор национального центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Она заняла 1 место в специальной номинации „Успех года“», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

В 1982 году Галина Константиновна пришла работать в семейный центр имени А. И. Мещерякова в качестве специалиста, а в 2001 году заняла должность директора. Это уникальное учреждение, где детей, которые имеют проблемы слуха и зрения, обучают и развивают. Обычный день каждого ребенка в семейном центре устроен по-особенному: учеба, дополнительные занятия, посещение мастерских, реабилитационной терапии, практическая работа.

В учреждении функционируют 11 мастерских: ткацкая, малая типография, швейная, художественная, свечная, керамическая, арт-терапия, в прошлом году по инициативе Галины Константиновны открыли ротанговую мастерскую и мастерскую, где дети учатся делать тряпичные куклы. Помимо этого, работает музыкальная школа, ребята посещают иппотерапию и занятия по голболу.

Галина Константиновна представила на конкурс проект о развитии семейного центра: от детского дома до национального центра реабилитации. В прошлом году на базе центра создан уникальный реабилитационный центр для участников СВО со всей России, которые имеют нарушение слуха и зрения. Этому центру нет аналогов в стране.

В результате работы национального центра имени А. И. Мещерякова удалось значительно улучшить качество жизни многих детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения, предоставляя им необходимые услуги и поддержку.

