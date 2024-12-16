Директор лицея Подмосковья стала лауреатом национальной премии «Признание — 2024»
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В Московском педагогическом государственном университете прошла торжественная церемония награждения национальной общественно-профессиональной премии «Признание — 2024». Победителем номинации «За воспитание человека труда» стала директор лицея имени Героя России Веры Волошиной Наро-Фоминского округа Татьяна Хударова, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев поприветствовал участников церемонии, поздравив лауреатов от лица всего коллектива Минпросвещения и Министра Сергея Кравцова. Он отметил, что учителя получают заслуженные награды, которые являются признанием высокого уровня их мастерства и таланта. Бугаев подчеркнул, что сложная международная обстановка ставит перед учителями новые задачи, и в нынешних условиях особенно важна их идейная роль в воспитании.
На премии было представлено 6 номинаций: «Учитель — защитник Родины», «За воспитание Героя Отечества», «Отечественная школа — за верность традициям», «За сохранение исторической памяти», «За воспитание человека труда» и «За сохранение традиций и ценности русского слова».
Премию победителям номинации «За воспитание человека труда» вручили ректор Томского государственного педагогического университета, заместитель председателя Правления Ассоциации развития педагогического образования Андрей Макаренко и главный редактор журнала издательского дома «Народное образование» Елена Шишмакова.
В пресс-службе ведомства добавили, что премия учреждена по инициативе Ассоциации развития педагогического образования в 2023 году и призвана отметить вклад педагогов в развитие российского образования и воспитание подрастающего поколения в духе традиционных ценностей и патриотизма.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.