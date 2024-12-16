Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев поприветствовал участников церемонии, поздравив лауреатов от лица всего коллектива Минпросвещения и Министра Сергея Кравцова. Он отметил, что учителя получают заслуженные награды, которые являются признанием высокого уровня их мастерства и таланта. Бугаев подчеркнул, что сложная международная обстановка ставит перед учителями новые задачи, и в нынешних условиях особенно важна их идейная роль в воспитании.

На премии было представлено 6 номинаций: «Учитель — защитник Родины», «За воспитание Героя Отечества», «Отечественная школа — за верность традициям», «За сохранение исторической памяти», «За воспитание человека труда» и «За сохранение традиций и ценности русского слова».

Премию победителям номинации «За воспитание человека труда» вручили ректор Томского государственного педагогического университета, заместитель председателя Правления Ассоциации развития педагогического образования Андрей Макаренко и главный редактор журнала издательского дома «Народное образование» Елена Шишмакова.

В пресс-службе ведомства добавили, что премия учреждена по инициативе Ассоциации развития педагогического образования в 2023 году и призвана отметить вклад педагогов в развитие российского образования и воспитание подрастающего поколения в духе традиционных ценностей и патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.