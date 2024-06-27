Директор колледжа Подмосковья поделился планами по обучению специалистов

В Мытищах прошло расширенное заседание союза промышленников и предпринимателей. С докладом выступил директор Мытищинского колледжа Владимир Карпеев, который поделился информацией о специальностях и профессиях, по которым колледж ведет подготовку специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Карпеев акцентировал внимание на специализациях, включенных в федеральный проект «Профессионалитет», цель которого — повышение качества профессионального обучения и соответствие выпускников требованиям современного рынка труда.

В ходе доклада были освещены такие направления, как цифровая экономика, промышленное производство, и информационные технологии, подчеркивая их актуальность и востребованность. Карпеев также рассказал о новых образовательных программах, разработанных в партнерстве с ведущими предприятиями региона, что позволяет студентам получать практические навыки, необходимые для успешной карьеры.

Обсуждение также коснулось стратегий сотрудничества между колледжем и местными предприятиями. Была выражена общая заинтересованность в создании условий для привлечения выпускников на работу в городские компании, что способствует укреплению социально-трудовых отношений и развитию экономики Мытищ.

Участники собрания подчеркнули важность такого взаимодействия для обеспечения устойчивого развития городского округа и поддержки молодых специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.