Директор Института Петра Великого рассказал, какую миссию они преследуют

Как отметил эксперт, идея сошла института заключалась в осознании Петра I как исторической личности и его места в истории. Миссия института — представить свою научную историю императора и как эта история воплощается в современных реалиях.

Программа института, посвященная петровским городам и памятникам помогла открыть множество мест, которые только благодаря Петру смогли стать частью российской истории. Например, «Свод петровских памятников России и Европы», созданный институтом, показал, какое количество объектов по всей стране связаны с именем императора и его деятельностью.

«Все это вместе дает возможность взглянуть из дня сегодняшнего на то, что, где и каким образом на самом деле создал Петр Великий», — заявил Пиотровский.

Директор уверен, что новые находки, связанные с правителем, все еще можно найти и важно проводить исследования. Он отметил, что почерк Петра нечитаем, но сейчас с помощью электронных приспособлений институт справляется с этой сложной задачей.