Директор детских садов в Домодедове рассказала о капремонте зданий

В 2025 году два детских сада в городского округе Домодедово «Белочка» и «Полянка» вошли в федеральную программу капитального ремонта. Оба здания находятся в микрорайоне Западный, построены еще в середине прошлого века и нуждаются в обновлении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочие заменят пожарную и охранную сигнализацию, инженерию, обновят фасад, крышу, внутреннюю отделку. Изменится и внутреннее оснащение: от детских стульев и кроватей до оборудования в пищеблоках. Пока строители трудятся, более четырехсот детей продолжают получать дошкольное образование вне родных стен.

«На это время дети все пошли по другим детским садам, в частности из детского сада „Полянка“ дети пошли вместе со своими воспитателями в детские сады „Рябинка“, „Золотая рыбка“, „Ветерок“. Сегодня они уже вместе со своими воспитателями получают дошкольное образование в этих садах, и там они будут обучаться до 1 сентября. То есть каждый ребенок не ущемлен в своих правах, он обязательно получит полноценное дошкольное образование», — рассказала Валентина Дядюра, директор Домодедовской школы № 7.

Из «Белочки» воспитанников перевели в детские сады «Золотой ключик», «Сказка», «Домовенок» и «Радуга». Ремонтные работы в зданиях строители завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.