DION для корпоративных коммуникаций внедрил производитель растительных масел

Решение обеспечило удобное взаимодействие почти 700 сотрудников, объединив видеоконференцсвязь, корпоративные чаты и видеохостинг в едином цифровом пространстве.

«Импортозамещение зарубежного ПО становится ключевым фактором для обеспечения независимости и устойчивости бизнеса. Сейчас мы активно проводим обучение сотрудников по использованию DION, чтобы максимально эффективно интегрировать продукт в наши бизнес-процессы. В планах — масштабирование решения на всю группу компаний, включая дочерние предприятия», — поделился представитель «ЭксОйл Групп».

Перед внедрением DION представители тестировали ряд отечественных решений в течение шести месяцев. Решающими факторами стали высокое качество видеоконференцсвязи, оперативность внедрения и поддержка на всех этапах. Платформу интегрировали в облачном формате, что исключило необходимость развертывания серверной инфраструктуры на стороне заказчика.

«В этом году мы планируем интегрировать в „ЭксОйл Групп“ несколько новых модулей, например, онлайн-доску DION.Whiteboard. Инструмент позволит командам визуализировать идеи и делиться заметками в реальном времени. Наша цель — предоставлять решения, которые не только упрощают коммуникации, но и напрямую способствуют повышению эффективности бизнеса», — заключил Антон Спирин, заместитель гендиректора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1)».