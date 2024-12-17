Династия преподавателей ГСГУ стала «Самой спортивной семьей России»

Минспорт РФ подвел итоги первого семейного конкурса. Всего в оргкомитет поступило около 900 заявок.

«Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки», — поделился министр спорта России Михаил Дегтярев.

Общий педагогический стаж семьи составляет 116 лет. Все началось с Владимира и Любови Галановых, выпускников Коломенского пединститута. Он, добившийся успехов в конькобежном спорте, и она, увлеченная волейболом, стали преподавателями физической культуры в вузе.

Любимому делу отдали более 40 лет. Сегодня их сын Денис работает тренером в коломенской спортивной школе олимпийского резерва, а дочь Мария преподает на факультете физической культуры и спорта ГСГУ. По стопам старших родственников пошла и 18-летняя внучка Даша. В прошлом году она поступила на все тот же факультет физической культуры и спорта.

Для семьи Галановы-Чайченко спорт — не просто увлечение, а одна из главных семейных ценностей, источник отдыха и хорошего настроения.