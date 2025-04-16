Династия Гребневых из Шатуры стала победителем областного конкурса «Лучшая трудовая династия»

Три поколения шатурян были признаны лучшими по результатам регионального конкурса. Семья Гребневых заняла третье место в областном конкурсе трудовых династий в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство». Уже три поколения мужчин в этой семье трудятся в Шатурской районной эксплуатационной службе филиала «Восток» АО «Мособлгаз», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начало трудовой деятельности положил Владимир Гребнев в 1973 году. Газовой сфере он посвятил более 35 лет. Сейчас он на пенсии, а в «Мособлгазе» трудятся его сын и внук, продолжая вносить вклад в полезное и важное дело.

«Мы работаем на безопасность населения. Мое структурное подразделение входит в аварийную службу. Мы ходим по квартирам, по жилым домам по частным и проверяем, чтобы не было никаких неисправностей, утечек не дай Бог. Работа ответственная, мне нравится», — поделился Дмитрий Гребнев, водитель автомобиля филиала АО «Мособлгаз „Восток“.

Внук Алексей работает в «Мособлгазе» четыре года. Он — слесарь пятого разряда и занимается эксплуатацией и ремонтом газового оборудования.

«Выполняю технический осмотр газового оборудования, чтобы бесперебойно к абонентам поступал газ. Работа интересная, каждый день чему новому учишься», — рассказал Алексей Гребнев, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования филиала АО «Мособлгаз „Восток“.

В этом году конкурс прошел в Подмосковье в 12-й раз, жюри наградило 18 семей. Династию Гребневых торжественно поздравили в ДК им. Косякова в Рошале. Здесь чествовали людей различных профессий и целые трудовые династии, которые внесли немалый вклад в развитие муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.