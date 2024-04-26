«Диктант Победы» в Щелкове написали более 10 тыс человек. 41 площадка открыла свои двери для написания исторического тестирования в городском округе, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Традиционно «Диктант Победы» проводится в преддверии 9 Мая — Дня Победы. Ответить на вопросы теста на городские площадки Щелкова пришли участники специальной военной операции, их близкие, ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные работники спорта, культуры и образования, жители города, депутаты фракции «Единая Россия» в городском Совете и в Московской областной Думе, молодогвардейцы, сторонники, участники предварительного голосования. Основной площадкой написания «Диктанта Победы» в 2024 году стал Центральный музей ВВС в Монине.

«Сегодня прошло важное событие — „Диктант Победы“. Очень символично, что проводим мы его в Центральном музее ВВС. Особенно сегодня ощущается связь поколений — самые разные возраста собрались вместе, чтобы написать историческое тестирование. Самое важное для нас ¬— помнить нашу историю, беречь наш мир, заниматься патриотическим воспитанием молодежи», ¬— отметила депутат «Единой России» в Совете депутатов городского округа Щелково Марина Баева.

Задания Диктанта в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Организаторы постарались, чтобы диктанту сопутствовала торжественная обстановка, ощущение главной идеи праздника — победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом мероприятии видна и связь поколений — здесь присутствуют и ветераны, военнослужащие, ученики и юнармейцы школы № 13, Диктант Победы — это замечательная возможность привлечь дополнительный интерес граждан к истории нашей страны», — сказала советник директора по работе с молодежью школы 13 имени В. А. Джанибекова Нина Стасева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.