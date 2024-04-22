«Диктант Победы» напишут в подмосковном аэропорту «Шереметьево»

26 апреля «Шереметьево» вновь станет одной из уникальных площадок «Диктанта Победы» в Московской области. Акция пройдет в пассажирском зале Терминала В. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Все пассажиры, вылетающие из аэропорта в этот день, смогут принять участие в одной из главных патриотических акций страны.

В 2024 году «Диктант Победы» будет проходить уже 6-й раз. Международная историческая акция призвана пробудить интерес у школьников, молодежи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о подвигах наших предков.

По словам координатора партийного проекта «Историческая память» в Московской области Владимира Вшивцева, аэропорт «Шереметьево» уже не первый год присоединяется к акции.

«Ежегодно к масштабному тестированию на знание истории Великой Отечественной войны присоединяется огромное количество жителей и гостей Подмосковья. Для кого-то это уже стало хорошей традицией, а кто-то собирается проверить себя впервой. Для нас главное, чтобы каждый смог беспрепятственно принять участие, не отрываясь от своего привычного распорядка», — сказал Вшивцев.

Как отметил Владимир Вшивцев, аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина уделяет особое внимание развитию общественно-просветительской среды. Диктант в терминале аэропорта — это отличная возможность для пассажиров, летных экипажей и диспетчеров проверить свои знания прямо в путешествии или на рабочем месте.

Тестирование пройдет в пассажирском зале Терминала В — современного аэровокзального комплекса, в дизайне которого гармонично отражено многообразие всемирно известных идей русского конструктивизма и авангарда. Центром всеобщего внимания пассажиров и гостей является уникальный по своей конструкции и размерам медиаэкран «Тотем», на котором транслируются знаковые культурные и исторические образы: куранты Спасской башни, картины русских художников, зарисовки по мотивам русских народных сказок, космические аппараты и многое другое.

В непосредственной близости от площадки Диктанта располагается арт-объект «Москва» — оригинальный культурный проект ведущих российских художников стрит-арта. Арт-объект представляет собой кириллическую объемную надпись размером 3×6 метров, в цветах которой заложена отсылка к куполам храма Василия Блаженного. «Шереметьево» стал первым аэропортом России, в котором реализован проект подобного формата.

«Диктант Победы» в «Шереметьево» откроется торжественным выступлением знаменной группы Колледжа полиции Москвы. В официальной церемонии открытия примут участие почетные гости и общественные деятели. В день акции в аэропорту прозвучат легендарные композиции военных лет.

«Аэропорт Шереметьево бережно хранит историческую память о подвигах и самоотверженности нашего народа в годы Великой Отечественной войны среди многотысячного коллектива аэропорта и миллионов путешественников из России и зарубежных государств. Причастность к столь значимой патриотической акции — наш вклад в общее дело сохранения исторической памяти во имя будущего нашей страны», — подчеркнула директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова.

Помимо «Шереметьево», уникальными площадками в Подмосковье станут Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Государственный Военно-Технический Музей, Российский университет кооперации, «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник», «Государственный историко-художественный музей „Новый Иерусалим“ и „Региональное отделение Росгвардии“.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.