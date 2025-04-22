«Диктант Победы» напишут на более чем 20 площадках в Солнечногорске

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» напишут в России и во многих странах мира 25 апреля 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Самое масштабное тестирование на знание истории пройдет уже в седьмой раз. В городском округе Солнечногорск подготовили более 20 площадок.

В этом году в вопросы включены темы, связанные с Годом Защитника Отечества и участниками специальной военной операции. За 45 минут всем желающим предстоит ответить на 25 вопросов. Ознакомиться с полным списком площадок, а также пройти тестирование онлайн можно на портале: https://диктантпобеды.рф/region/50.

«Это хорошая возможность вспомнить события Великой Отечественной войны, подвиги наших героев и проверить свои знания истории. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и знакомых — давайте вместе еще раз вспомним о подвиге нашего народа и передадим эту память следующим поколениям, — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Принять участие в акции могут все желающие независимо от возраста и гражданства. Начало в 12:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.