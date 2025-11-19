Дикие волки в Канаде научились ловить рыбу с помощью сетей

Канадские ученые заявили, что впервые в истории задокументирован факт охоты волков на рыбу в естественной среде обитания с применением рыболовной сети, пишет ТАСС со ссылкой на NBC News. Однако пользователи Сети в русскоязычном сегменте интернета усомнились в реалистичности опубликованных кадров.

В публикации говорится, что представители коренного канадского племени Хейлтсук, проживающие в Британской Колумбии, обратили внимание на участившиеся случаи повреждения их рыболовных снастей и исчезновения добычи.

Прибывшая на место группа исследователей из США и Канады с помощью камер-ловушек запечатлела момент, когда молодая волчица заходила в воду, вытаскивала сеть на берег зубами и поедала пойманную рыбу.

На опубликованных кадрах видны последовательные действия молодого волка, который сначала достал из воды поплавок, затем саму рыболовную сеть, после чего извлек из нее рыбу и съел.

По мнению экспертов, это беспрецедентный случай, когда дикий волк научился использовать созданные человеком инструменты для добычи рыбы. Прежде такое поведение наблюдалось лишь у волков, содержащихся в неволе, в рамках экспериментов с «перетягиванием веревки за еду».

Пользователи Сети, посмотрев ролик, разделились на два лагеря: одни восхищаются способностью дикого хищника адаптироваться к реальности, а другие сомневаются в том, что опубликованные кадры являются настоящими. Они предполагают, что видео сгенерировано искусственным интеллектом.

