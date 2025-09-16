Диетолог Разаренова объяснила, как сохранить зелень свежей надолго

Врач-диетолог Александра Разаренова поделилась рекомендациями по хранению зелени, чтобы сохранить ее свежесть на длительный срок. Эксперт рассказала о правильных способах подготовки, упаковки и хранения различных видов зелени, сообщает Sputnik .

Зелень быстро теряет свежесть, если не соблюдать определенные условия хранения. Врач-диетолог Александра Разаренова пояснила, что для сохранения зелени более чем на два-три дня важно поддерживать баланс между влагой и воздухом. При нарушении этого баланса зелень может увядать, гнить или пересыхать.

Разаренова рекомендовала не мыть зелень заранее, а завернуть ее в бумажное полотенце или марлю, затем поместить в пакет с отверстиями или контейнер. Если зелень загрязнена, ее следует промыть и тщательно обсушить полотенцем или с помощью центрифуги. Такой способ подходит для укропа, кинзы и зеленого лука.

Еще один эффективный метод — хранение зелени по типу букета. Пучок ставят в банку с двумя-тремя сантиметрами воды, сверху накрывают пакетом и убирают в холодильник. Исключение составляет базилик: его лучше хранить при комнатной температуре, чтобы он не темнел. Воду в банке нужно менять ежедневно.

Для длительного хранения зелень можно заморозить. Ее промывают, обсушивают, нарезают и помещают в пакеты или формируют кубики с добавлением оливкового масла для заморозки. Такой способ позволяет использовать зелень и масло одновременно при приготовлении блюд.

Орегано, мяту и тимьян лучше сушить. Для этого их очищают, моют, обсушивают и выкладывают на бумажное полотенце на подоконник или используют электрическую сушку. При естественной сушке важно периодически перемешивать зелень, чтобы она равномерно высыхала, отметила Разаренова.