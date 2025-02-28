Диетолог назвала пять полезных блюд для сухура в Рамадан

Диетолог Джутова: для сухура в Рамадан подойдут овсянка с ягодами и запеканка

Для сухура (предрассветного приема пищи) среди полезных блюд — овсянка с ягодами и орехами, творожная запеканка с ягодами, смузи с бананом и шпинатом, яйца пашот с авокадо и цельнозерновым тостом, салат с киноа и овощами, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«На первом месте среди полезных блюд для сухура — овсянка с ягодами и орехами. Ингредиенты: овсяные хлопья, молоко или вода, свежие или замороженные ягоды, орехи, мед. Сварите овсяные хлопья на молоке или воде, добавьте ягоды и орехи, подсластите медом по вкусу. Можно добавить немного корицы для аромата», — сказала Джутова.

Она добавила, что на втором месте — творожная запеканка с ягодами. Ингредиенты: творог, яйца, овсяные хлопья, мед, ягоды (например, черника или малина). Смешать все ингредиенты до однородной массы, выложить в форму и запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

«На третьем месте — смузи с бананом и шпинатом. Вам понадобятся банан, шпинат, йогурт, мед, вода или молоко. Все ингредиенты смешайте в блендере до получения однородной массы. При необходимости добавьте немного воды для нужной консистенции», — отметила диетолог.

По мнению Джутовой, яйца пашот с авокадо и цельнозерновым тостом — еще одно отличное блюдо для сухура. Для его приготовления понадобятся яйца, авокадо, хлеб из цельнозерновой муки, соль, перец. Сначала нужно приготовить яйца пашот, выложить их на тост из цельнозернового хлеба, добавить ломтики авокадо, посолить и поперчить по вкусу.

«Наконец, салат с киноа и овощами. Вам понадобятся киноа, помидоры, огурцы, болгарский перец, лимонный сок, оливковое масло, зелень. Отварите киноа и остудите. Нарежьте овощи, смешайте с киноа, добавьте лимонный сок и оливковое масло. Посыпьте зеленью», — рекомендовала специалист.

Рамадан — священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. Он считается одним из пяти столпов ислама. В России в 2025 году Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 1 марта, а последний продлится до вечера 29 марта.

Верующие мусульмане в течение месяца отказываются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара. Сухур — это первый прием пищи. Для мусульман сухур желательно совершить накануне первых признаков рассвета.