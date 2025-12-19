Диана Алумянц: российские цифровые платформы становятся альтернативой иностранным

В ходе большой пресс-конференции и «прямой линии» президент Владимир Путин затронул тему независимости страны в цифровой сфере, подчеркнув, что Россия с появлением своего национального мессенджера Мах стала обладать полным цифровым суверенитетом.

Глава государства отметил, что создание Мах было необходимым. Руководство зарубежных стран не давало возможности своим мессенджерам соблюдать законы России, напомнил он.

«Так что этот шаг был правильным», — указал Владимир Путин.

Вместе с тем он заметил, что конкуренция всегда нужна, выразив уверенность, что и у платформы Мах будут конкуренты.

В свою очередь, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц обратила внимание, что развитие отечественных платформ призвано снизить риски для граждан.

«Для многих иностранные сервисы — это не просто приложения, это привычка: переписка с друзьями, игры, создание своих миров, общение в сообществах. И когда говорят, что ихмогут заблокировать, сразу возникает вопрос: как быть дальше, где продолжать то, к чему привык? С WhatsApp все понятно — данные хранятся за границей, правила меняются, никто толком не контролирует, что с ними происходит. Например, Roblox, помимо игры, это еще и платформа для общения, там можно встретить непроверенный контент, а иногда и опасный, особенно для подростков. Поэтому и блокируют — не просто так, а чтобы снизить риски и защитить людей. При этом никто не хочет терять возможность играть и общаться, поэтому российские платформы вроде MAX становятся альтернативой: там можно создавать сообщества, обмениваться информацией, общаться и оставаться в безопасной среде, без зависимости от чужих серверов», — сказала Диана Алумянц.