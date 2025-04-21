Диалог и улыбка: как создать удачную анкету на сайте знакомств

Эксперты и психологи перечислили список самых простых правил при составлении анкеты на сайте знакомств: адекватное описание и список требований к партнеру, естественное и красивое фото, лаконичность и конкретность, сообщает «Секрет фирмы» .

«Психологическое благополучие в отношениях начинается с того, что вы позволяете себе быть собой — без масок, без тревоги, что „надо понравиться“. Чтобы найти настоящую любовь, начните с уважения к себе. Не играйте роль — будьте живыми», — сказала психолог Ника Болзан.

От анкеты должно создаваться впечатление дружелюбия и побуждения к диалогу, сразу стоит обозначить принципиальные именно для вас моменты: например, нетерпимость к курению или аллергию на домашних животных.

Очень важный момент — безопасность. Специалисты советуют использовать только проверенные приложения с верификацией и не делиться открыто личной информацией, по которой пользователя можно вычислить: адрес, место работы или телефон. Не стоит спешить переходить сразу в мессенджеры, лучше пообщаться внутри приложения, пока не почувствуете доверие к собеседнику.