Дезертировавшие из ЛНР калининградцы не смогли избежать ответственности

2-й Западный окружной военный суд оставил в силе приговор восьми мобилизованным калининградцам, которые в декабре 2022 года дезертировали из Луганской Народной Республики. Мобилизованные получили от шести до семи лет колонии строго режима, сообщает «Коммерсант» .

Трое из осужденных — Денис Балахин, Дмитрий Мельников и Евгений Кравченко — не присутствовали на предыдущем заседании. Это и стало причиной, по которой защита подала жалобу в кассационный военный суд.

Также в своем обращении адвокаты бывших военнослужащих обратили внимание, что у двоих из них не было при себе оружия, когда они покинули военную часть. В таком случае уголовное дело должно рассматриваться по другой статье — самовольное оставление части. Мужчин же судили по статье за дезертирство во время мобилизации и военного положения. Защита обратила внимание, что военнослужащие сами пришли в полицию подмосковного Подольска и сдались, что тоже не было учтено при вынесении приговора.

Кассационный суд согласился только с тем утверждением, что при рассмотрении жалобы были допущены процессуальные ошибки — осужденные не присутствовали во время заседания. Материалы дела были возвращены во 2-й Западный окружной военный суд.

В этот раз все восемь осужденных, отбывающие наказание в ИК № 13 Калининградской области, присутствовали в зале суда. Однако на исход разбирательств это никак не повлияло — суд оставил приговор в силе. Защиту это решение не устроило, адвокаты снова планируют подать кассационную жалобу.