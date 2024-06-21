Девушку, запускавшую в Москве флаг запрещенной организации, осудили на 12 лет

Суд приговорил к 12 годам заключения гражданку Украины, которая вступила в легион «Свобода России»* и запускала в Москве шары с флагом запрещенной организации, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

В марте 2022 года Кристина Любашенко была в Женеве и добровольно вступила в запрещенную организацию. В мае прошлого года она привязала к воздушным шарам флаг «Свободы России»* и запустила их в небо из окна дома, расположенного на Ломоносовском проспекте в Москве.

Также Любашенко при помощи колонок в своем номере распространила заведомо ложную информацию о ВС России.

Девушку признали виновной по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Любашенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.