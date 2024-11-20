Девушку-психиатра уволили из московской больницы за фото и видео с вечеринок

Переехавшая в Москву 28-летняя врач-психиатр лишилась работы в одной из городских государственных больниц из-за личных фотографий и видео с вечеринок в Telegram-канале, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам девушки, она устроилась на работу в одну из столичных государственных больниц на должность психиатра-нарколога, но не успела поработать ни дня.

18 ноября она должна была выйти на работу, но вместо этого ее вызвали в отдел кадров, где заставили подписать заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной стали ее фотографии и видео с различных вечеринок.

«Меня спросили, догадываюсь ли я, из-за чего меня вызвали, и сказали, что разговор будет неприятный. Сказали менять образ жизни, иначе я не смогу работать не только в Москве, но и в Московской области. Сказали, что я не соответствую профессии врача», — рассказала врач-психиатр.

Девушка пояснила, что сотрудники больницы запретили ей называть номер медучреждения, в котором отказали в трудоустройстве. В противном случае она не сможет найти работу. Психиатр согласилась на это условие. Журналистам она также рассказала, что на других местах работы ее личные фотографии никому не мешали и помех в работе не создавали.