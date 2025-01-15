Девушка-следователь из Москвы рассказала, как распутала первое убийство
Российские следователи отмечают свой профессиональный праздник 15 января. Следователь по особо важным делам Первого управления Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве Валерия Башаева рассказала о том, почему выбрала эту странную для девушки профессию и как раскрыла свое первое дело об убийстве, сообщает сайт MK.Ru.
По словам Валерии, она выросла в семье военных, так что с детства привыкла к людям в погонах, а еще научилась дисциплине, порядку и уважению к службе. Она призналась, что в детстве была хулиганистой и играла с пацанами в войнушку. Ее любимый спорт — волейбол, а главное хобби — стрельба в тире.
«В школе, еще подростком, я посмотрела фильм „Тайны следствия“, где главную роль сыграла Анна Ковальчук. Это было для меня не просто вдохновение, а настоящая искра, которая зажглась в душе», — поделилась она.
Башаева вспомнила о том, как ей удалось раскрыть свое первое дело об убийстве. Женщина, которая в итоге оказалась виновной, после корпоратива вернулась домой, где выпивала со своим сожителем и подругой. В результате мужчину нашли мертвым с колотой раной в сердце. Женщины утверждали, что погибший совершил самоубийство. Занимаясь расследованием, Валерия запросила запись разговора со службой «112», куда позвонила подруга-собутыльница пары.
«Прибавив громкость, я услышала, что во время беседы по телефону на заднем плане сожительница потерпевшего произнесла: „Это я его“. Сначала, после предъявления записи, обличающие показания дала свидетель расправы, а потом и сама убийца», — рассказала Валерия.
По ее словам, это раскрытие стало для нее настоящим первым шагом в профессии. Ей нравится анализировать и «добиваться истины».
Также в ее служебной практике — несколько громких «кейсов». В том числе громкое дело Дмитрия Леснякова и «банды Леса», на счету которой более полусотни тяжких и особо тяжких преступлений, включая около 30 убийств, а также пожар в общежитии на Международной улице, в котором погибли семь человек, включая детей из многодетной семьи — как выяснилось, поджог устроил пьяный сосед.