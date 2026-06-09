Девушка подала в суд на московский спа-салон за снятие белья во время массажа

Петербурженка обвинила массажиста московского спа-салона в снятии с нее белья во время процедуры. Она подала в суд, сообщает « Осторожно, Петербург ».

В ноябре прошлого года девушка пришла на массаж в спа-салон при отеле «Бенедикт» в Зеленограде. Она переоделась в одноразовое белье и отправилась на процедуру.

По словам клиентки, массажист без предупреждения снял с нее это белье. Девушка утверждает, что ей причинили моральные страдания и психологический вред.

В салоне сразу извинились и предложили подарочный сертификат, но петербурженку это не устроило. Она подала иск в суд и требует взыскать 105 тысяч рублей.

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