Девушка подала в суд на московский спа-салон за снятие белья во время массажа
Петербурженка обвинила массажиста московского спа-салона в снятии с нее белья во время процедуры. Она подала в суд, сообщает «Осторожно, Петербург».
В ноябре прошлого года девушка пришла на массаж в спа-салон при отеле «Бенедикт» в Зеленограде. Она переоделась в одноразовое белье и отправилась на процедуру.
По словам клиентки, массажист без предупреждения снял с нее это белье. Девушка утверждает, что ей причинили моральные страдания и психологический вред.
В салоне сразу извинились и предложили подарочный сертификат, но петербурженку это не устроило. Она подала иск в суд и требует взыскать 105 тысяч рублей.
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