Девушка основателя Telegram Павла Дурова заявила, что потеряла ребенка

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова заявила, что была беременна, но на днях потеряла ребенка. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале .

По ее словам, она узнала о беременности 25 августа, но 4 октября врачи сообщили, что сердце плода перестало биться. На следующий день ей сделали аборт.

Вавилова подчеркнула, что потеряла малыша из-за стресса.

Сам Дуров подтвердил данную информацию. Он подчеркнул, что Юлию оказывалось психологическое давление, некий блогер пустил слух, что она «агент Моссада», другие утверждали, что ее посты побудили интерес к Дурову у французских полицейских.

«Юлия держалась стойко. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны. Два дня назад она была на приеме у врача, который наблюдал за ее беременностью. Я сразу понял, что что-то не так», — отметил Дуров.

Задержание основателя мессенджера Telegram и миллиардера Павла Дурова произошло 24 августа 2024 года в Париже. Бизнесмену предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в деятельности организованной группы, управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации, а также в отмывании денег. Дурова не выпустят из Франции минимум до марта 2025 года.