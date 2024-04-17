Девушек-предпринимателей Подмосковья приглашают на женский бизнес-форум «Вместе»

В Тульской области проведут Всероссийский женский бизнес-форум «Вместе». Мероприятие состоится 23 мая 2024 года на площадке Тульского государственного музея оружия по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Женский форум станет крупнейшей площадкой, объединяющей женщин-лидеров всех регионов РФ, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению проблем в развитии и поддержке женского бизнеса.

Форум выступает общественной площадкой для консолидации и сотрудничества женщин-предпринимателей в целях решения актуальных проблем экономики региона, популяризации женского предпринимательства, а также формирования женского предпринимательского образа.

Организаторами форума являются Тульская региональная общественная организация содействия развитию бизнеса «Клуб женщин-предпринимателей», «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» при поддержке правительства Тульской области.

Деловая программа форума включает стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, государственно-частные и бизнес-диалоги.

Принять участие могут женщины-предприниматели, а также женские бизнес-сообщества. Регистрация на форум доступна по ссылке.

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