«Девочке Бэтмену» сняли повязки после третьей операции

«Девочке Бэтмену» Луне Феннер сняли швы и повязки после третьей пластической операции. Она чувствует себя хорошо и уже потрогала свои новые щеки, сообщает Mash.

Две недели назад медики удалили рубцы пятилетней девочке. За это время у нее выросла здоровая кожа. Реабилитации малышки после первого этапа пластики проходит хорошо. Девочке обрабатывают швы раз в три дня.

Через несколько дней семья улетит домой в США. Они прилетят в Санкт-Петербург на второй этап восстановления лица в следующем апреле. Девочку ожидает самая серьезная операция по восстановлению кожи в области носа, где много рубцов.

Несколько лет назад в РФ Луне сделали сложнейшую операцию по удалению родимого пятна. Тогда от нее отказались хирурги всего мира, кроме российских. Теперь ребенку необходимо удалить рубцы. Для этого врачи проведут 10 операций в течение 2,5 лет.