Девятый ребенок родился в семье дмитровчан

У Максима и Юлии Мусихиных произошло радостное событие: 7 ноября у них родилась дочка Даша. Она стала девятым ребенком в их большой семье, сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

11 ноября маму и дочку выписали домой. Встречать их приехала вся семья: Виктория, Анастасия, Елизавета, Александр, Вячеслав, Анна-Мария, Святослав и Иван.

Элен Вартанян, заместитель главного врача Дмитровской больницы по родовспоможению рассказала, что роды прошли успешно.

«В 11 часов утра родилась девочка весом 3950 грамм и ростом 56 см. Мамочка — просто молодец», — сказала Вартанян.

Юлия поделилась, что хотя это уже были девятые роды, каждый раз для нее это — как первые.

«Но это все быстро забывается, как только ты видишь своего ребёночка. Это чудо невероятное! Рождение малыша — это счастье!» — рассказала она.

Юлия выразила огромную благодарность коллективу роддома Дмитровской больницы за профессионализм, доброту, внимание, чуткость и вежливость.

Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского городского округа, подарила большой букет цветов Юлии Мусихиной.

«Делаю это от лица Ивана Юрьевича Курданина, временно исполняющего полномочия главы округа. Он хочет познакомиться с вашей семьей, а пока желает здоровья вам, малышке, всему вашему семейству», — сказала Костышина.

В прошлом году семью Мусихиных губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил от имени Президента медалью ордена «Родительская слава» и подарил им микроавтобус.

Всего в роддоме Дмитровской больницы в этом году родилось уже более 860 детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.