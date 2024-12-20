Девятилетняя Дариана получила подарок от президента России

В преддверии Нового года глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Девятилетняя Дариана — отличница, учится в третьем классе Свердловской школы № 2. Школьница любит слушать музыку и танцевать. В надежде на новогоднее чудо написала письмо Президенту, в котором попросила подарить ей музыкальную колонку.

Девочка поделилась, что не ожидала такого скорого исполнения желания и считает это настоящим волшебством.

«От всей души поздравляю Дариану с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в учёбе. Мечты должны сбываться!» — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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