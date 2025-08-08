Девятилетнего жителя Ставрополя наградили экскурсией в МЧС за помощь пожарным

Маленький ставрополец принес воду огнеборцам во время пожара в городе

Девятилетний Михаил Загвоздин из Ставрополя получил экскурсию в пожарную часть и подарки от МЧС за то, что принес воду пожарным во время тушения крупного пожара 25 июля, сообщает «Победа 26» .

В Ставрополе сотрудники МЧС встретились с девятилетним Михаилом Загвоздиным, который помогал пожарным во время сильного возгорания в одном из районов города 25 июля. Мальчик заметил спецтехнику и, увидев, как тяжело огнеборцам работать под солнцем, принес им из дома бутылки с ледяной водой.

В благодарность Михаила, его маму Светлану и младшего брата Женю пригласили на экскурсию в пожарную часть. Семье показали пожарную технику, разрешили примерить экипировку, посидеть в кабине автомобиля и прокатиться на нем.

В завершение встречи Михаилу вручили торт и фирменную футболку с символикой МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на Машуке в Пятигорске площадью 4 тысячи квадратных метров тушили всю ночь.