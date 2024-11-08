Девятиклассники Талдомского округа посетили «Дмитровский техникум»

Преподаватели и амбассадоры познакомили школьников Талдомского округа и их родителей с Федеральным проектом «Профессионалитет», где реализуются инновационные образовательные программы, и узнать о возможностях ускоренного обучения и освоения востребованных профессий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для девятиклассников были организованы экскурсии на производство, проведены мастер-классы, профессиональные пробы и встречи с представителями предприятий, амбассадоры рассказали о преимуществах обучения в техникуме, о возможностях, которые ждут будущих студентов, и дальнейших перспективах их личностного и профессионального развития.

Будущим абитуриентам была предоставлена возможность не просто визуально познакомиться с техникумом, но и ощутить атмосферу учебного заведения. Этот день стал отличной возможностью для школьников погрузиться в мир профессионального образования и сделать осознанный выбор своей будущей профессии.

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