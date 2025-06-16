Девятиклассники Подмосковья завершили основной экзаменационный этап

16 июня в Московской области завершился основной этап основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов. В заключительный день 17 789 учащихся сдавали экзамены по выбору: биологию, информатику, литературу и физику. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Больше всего участников зарегистрировались на ОГЭ по информатике — 8 167 человек. Биологию выбрали 5 558 девятиклассников, литературу — 2 659, физику — 1 405.

«Мы уверенно завершаем основной этап ОГЭ — экзамены прошли спокойно, в штатном режиме, как и запланировано. Подмосковная система проведения экзаменов давно выстроена: каждый пункт технически оснащен, контроль обеспечен, участникам ничего не мешало сосредоточиться на знаниях», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, экзамены прошли в штатном режиме. Все 283 пункта проведения были оснащены системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. За соблюдением порядка следили 590 общественных наблюдателей.

Продолжительность экзаменационной работы варьировалась в зависимости от предмета: по биологии и информатике — 2 часа 30 минут, по физике — 3 часа, а по литературе — 3 часа 55 минут.

Участники узнают свои результаты не позднее 1 июля. Ознакомиться с результатами девятиклассники смогут в своих школах в течение одного дня после их официального утверждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.