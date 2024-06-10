Девятиклассники Подмосковья сдали ОГЭ по информатике, географии и обществознанию

10 июня в Московской области прошел основной государственный экзамен — ОГЭ по географии, информатике и обществознанию. Сегодня эти предметы сдали более 34,5 тыс. девятиклассников. Для них в регионе были открыты 414 пунктов проведения экзаменов, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Среди выпускников, 4 тыс. выбрали географию, 14,2 тыс. — информатику, и 16,1 тыс. — обществознание. Экзамены по географии и информатике продолжались 2 часа 30 минут, а по обществознанию — 3 часа.

На экзамене по географии учащимся было разрешено использовать непрограммируемые калькуляторы, линейки для работы с топографическими картами и географические атласы. В информатике задания выполнялись на компьютерах без доступа к интернету, с установленным программным обеспечением, предоставляющим возможность работы с презентациями, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования. Для обществознания дополнительные средства не требовались.

Результаты ГИА станут известны не позднее 25 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах, а также в личном кабинете участника экзамена на сайте Регионального центра обработки информации. Ученики, пропустившие основной день сдачи ОГЭ по уважительной причине, смогут сдать экзамен 25 и 26 июня, 1 и 2 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.