Девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, разрешат бесплатно получить рабочую профессию

Новый закон позволяет подросткам, не справившимся с ОГЭ, не возвращаться в школу, а выбрать короткие программы профессионального обучения в колледжах. После их окончания выпускники получают документ, который дает право официально трудоустроиться. Это не полноценное среднее профессиональное образование, но реальная возможность освоить рабочую специальность.

Заместитель директора школы Наталия Савинкина отметила, что бесплатное обучение особенно важно для семей с низким доходом. По ее словам, государство признает право подростков на альтернативный путь.

«Не все сильны в экзаменах, но многие способны быстро освоить практические навыки. Качество обучения будет зависеть от регионов, которые определят, какие колледжи и профессии предложить. В сильных регионах это может стать входом на рынок труда, в слабых — остаться формальностью», — пояснила Савинкина.

Эксперт считает, что закон снижает стигму неудачи на экзамене и дает подросткам легальный путь к профессии. Теперь неуспешная сдача ОГЭ — не тупик, а возможность выбрать между продолжением учебы в школе и ранним выходом на рынок труда через профессиональные программы. Реализация закона будет зависеть от работы региональных властей и образовательных учреждений.

