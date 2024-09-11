Девять регионов не выполнили орнитологические исследования возле объектов ТКО

Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Ингушетия, Тыва, Хакасия, Тульская область, Хабаровский край, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ не провели обязательные исследования в шестой подзоне приаэродромной территории для выявления опасного скопления птиц. Эти выводы озвучил Российский экологический оператор на заседании Межведомственной рабочей группы по обращению с отходами.

«Исследования для выявления опасных скоплений птиц около полигонов должны были быть выполнены до 1 сентября. В 62 регионах таких объектов 182. По 116 из них есть договоры или проведены обследования, 14 объектов прекратили прием ТКО, по 52 объектам нет данных об исследованиях, они включены в красную зону. Это Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Ингушетия, Тыва, Хакасия, Тульская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ. Региональные власти должны сотрудничать с владельцами объектов для заключения договоров. Если они не идут на контакт, необходимо привлечь прокуратуру», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

РЭО разработал критерии для красной и желтой зон. В первую категорию попадают регионы, где исследования не проведены или их большая часть не выполнена, и где находятся крупные объекты в шестой подзоне приаэродромной территории. Это места, где более 10% ТКО направляются на такие объекты без проведения исследований.

«РЭО анализирует объекты в шестой подзоне приаэродромной территории, начиная с создания федеральной схемы, уделяя этому особое внимание. Составлен реестр объектов в шестых подзонах и сверен с Росавиацией. В России насчитывается 182 легальных объекта и 65 свалок, включая несанкционированные свалки и пункты временного накопления ТКО. Информация распределена по аэродромам разного назначения: 167 объектов вблизи гражданских аэродромов, а остальные — рядом с экспериментальной авиацией и аэродромами Минобороны. Сведения также распределены по федеральным округам и субъектам РФ», — сказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин.

Он добавил, что эта информация неоднократно направлялась регионам и владельцам объектов.