9 образовательных учреждений Серпухова стали победителями конкурса «Вклад в будущее»

Серпуховичи выбрали школы-победители, которые получат гранты на развитие. В этом году повторно замечена большая активность среди родителей учеников и выпускников, которые приходили поддержать свои бывшие учебные заведения. С первой минуты конкурса создавались очереди из желающих отдать свой голос, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сделали все возможное, чтобы образовательные комплексы находились в равных условиях: школы-участники были распределены на три номинации по количеству учащихся, а голосующие жители в обязательном порядке проходили процесс верификации личности», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Результаты голосования распределились следующим образом:

В группе от 1950 +:

1 место — школа № 19 им. Романа Катасонова. Будут приобретены наборы робототехники для дошкольных и школьных групп, оборудование и макеты для создания музея дополненной реальности, техника для создания школьного фиджитал –центра.

2 место — Гимназия Протвино, которая планирует направить Грант на развитие гражданско-патриотического кластера, интерактивный музей, сенсорный терминал, интерактивные макеты.

3 место — Образовательный комплекс «Эффективная школа» (школы 4,5,16). Планируется закупка спортивно-оздоровительного оборудования, спортивного игрового комплекса для занятий ЛФК, оборудования и тренажеров для адаптивной физкультуры, спортивного оборудования для игровых видов спорта, интерактивные комплексы для оздоровительной физкультуры, развивающее и реабилитационное оборудование для кабинета психолога.

В группе 1100-1950:

1 место — школа № 18. Запланировано строительство в трёх дошкольных учреждениях новых современных спортивных площадок, приобретение нового спортивного оборудования для спортзалов, создание зоны психологической разгрузки для учеников в рекреациях.

2 место — Пролетарская школа. На полученные средства будет выполнено устройство спортивных площадок, приобретено физкультурно — оздоровительное оборудование на территории 6 зданий комплекса.

3 место — школа № 12 «Центр образования». В учреждении планируется обустроить цифровые лаборатории по физике и химии, приобрести наборы по робототехнике, интерактивный мультимедиа куб, панели.

В группе до 1100:

1 место — Липицкая школа. В учреждении будет обустроен спортивный кластер: для школы — модульный спортивный зал и спортивный инвентарь, оборудование для зоны отдыха, для детского сада — малые архитектурные формы для улицы и соляная комната.

2 место — Куриловская гимназия. Запланировано приобретение лабораторного оборудования, устройств, предназначенных для реализации прикладных программ дополнительного образования.

3 место — Туровская школа. Построим поле для мини футбола в детском саду, обустроим уличные МАФы. В поселке Мирный пройдет обустройство спортивной площадки, уличные архитектурные формы, в м. Данки будет обустроено поле для мини футбола и приобретена форма для Юнармии, запланирована песочная арт-терапия для кабинета психолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.