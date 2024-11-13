Девять юных красногорцев стали получили свои первые паспорта

В городском округе Красногорск прошла акция «Мы — граждане России», в рамках которой сотрудники УМВД вручили паспорта девяти подросткам, достигшим четырнадцатилетия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме паспортов, юные красногорцы получили экземпляры Конституции Российской Федерации. Врио начальника УМВД подполковник полиции Дмитрий Богомолов и начальник Отдела по вопросам миграции подполковник полиции Екатерина Гаврикова рассказали школьникам о новых правах и обязанностях, которые появляются у них с получением паспорта.

Это важное событие в жизни подростков, которое ознаменовывает их переход во взрослую жизнь. Получение паспорта — это не только формальность, но и возможность почувствовать себя частью большого и важного государства.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.