Девяносто школьников и студентов Подмосковья вышли в финал «Зеленого зачета»

Девяносто школьников и студентов из Подмосковья прошли в очный этап Всероссийского конкурса «Зеленый зачет», который состоится 26 февраля в Москве, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всероссийский конкурс «Зеленый зачет» продолжает привлекать внимание учащихся Подмосковья. В этом году регион вновь стал лидером по числу участников, прошедших в очный этап: из 1 000 финалистов по стране 90 представляют Московскую область.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что более 20 муниципалитетов региона представлены на конкурсе. Наибольшее число финалистов — из Зарайска, Красногорска, Одинцова и Егорьевска. Особую активность проявили студенты Государственного социально-гуманитарного университета и его филиалов.

«Зеленый зачет» — экологическое тестирование для школьников 8–11 классов и студентов первых и вторых курсов колледжей. Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы». Финал пройдет 26 февраля в Москве. Победители получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы и ценные призы, а все участники — именные сертификаты.

